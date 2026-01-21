Déjà sélectionnés avec les États-Unis, ils deviennent internationaux au Mexique
What a timing. Richard Ledezma et Brian Gutiérrez sont coéquipiers au Deportivo Guadalajara. Ils sont nés dans l’Arizona et dans l’Illinois (yeah), et possèdent tous les deux la nationalité étatsunienne et mexicaine. Ils ont déjà joué avec la sélection des États-Unis, tous les deux en matchs amicaux. S’ils n’entrent plus dans les plans de Mauricio Pochettino, ils ont décidé d’abandonner le maillot US pour jouer avec celui du Mexique.
La FMF informa: 🗒️ pic.twitter.com/X6rtwbn2dy…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer