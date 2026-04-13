Des nouvelles de Mbappé à deux jours du match contre le Bayern

Le général est de retour. Touché par un coup de coude au visage, en pleine surface de réparation, lors du match nul de son équipe face à Gérone ce week-end, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin du terrain d’entraînement ce lundi matin. Un score de parité qui condamne presque définitivement les Merengues à une deuxième place, derrière le Barça. Touché sévèrement à l’arcade, le Français avait manqué la séance du dimanche , pas complètement remis de sa blessure au visage.

Une rencontre pour tout faire basculer

Apparu à l’entraînement avec un pansement à l’endroit du choc, Kylian Mbappé a auparavant publié une image sur ses réseaux sociaux dévoilant ses points de suture. Une trace qui ne devrait pas empêcher le principal intéressé de participer à la rencontre face au Bayern Munich ce mercredi pour le quart de finale retour de Ligue des champions.…

TC pour SOFOOT.com