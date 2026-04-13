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Pourquoi l'Atlético avait intérêt à être devant sa télé dimanche
information fournie par So Foot 13/04/2026 à 12:52

Pourquoi l'Atlético avait intérêt à être devant sa télé dimanche

Pourquoi l'Atlético avait intérêt à être devant sa télé dimanche

Wout van Aert, Jannik Sinner, UBB ou encore Rory McIlroy, ils sont nombreux à avoir montré qu'il faut continuer à croire en ses rêves ce week-end. En quête d'une première Ligue des champions, l'Atlético de Madrid ferait bien de s'inspirer de ces parcours sinueux, qui tutoient aujourd'hui les sommets.

Adepte parmi les adeptes de l’héliothérapie, soit la cure du soleil, Marcos Llorente doit certainement apprécier le vélo et ses longues heures sous sa lumière naturelle et enrichissante du jour. S’il a eu la bonne idée dimanche de se caler devant sa télé, on espère qu’il a pensé à zapper sur le cyclisme et Paris-Roubaix, pas forcément connu pour sa météo estivale, mais qui a tout de même le mérite de se dérouler à ciel ouvert, car la prophétie de l’Atlético, vainqueur de son quart de finale aller de Ligue des champions au Camp Nou, s’est peut-être dessinée sous les yeux des téléspectateurs.

De loser à winner, il n’y a qu’un pas

Si Barça-Atlético est devenu un classique du foot, Llorente et ses coéquipiers ont tout intérêt à revisionner la Classique des Classiques. En sacrant Wout van Aert, un temps tyran de la route mais « seulement » auréolé d’un Milan-San Remo, le vélo a ouvert la voie à un week-end d’espoir pour les Colchoneros . Refroidis cinq fois par le Real Madrid au XXI e siècle, six au total pour aucune qualification, les Madrilène sont cette fois-ci, pour le moment en tout cas, débarrassés de leurs encombrants voisins.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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