L'ancien président de la fédération italienne brise le silence

Il sort du silence. Gabriele Gravina , l’ex-président de la Fédération italienne de football, s’est exprimé dimanche dans les colonnes de la Corriere della Sera , une première prise de parole médiatique depuis sa démission à la suite de la non-qualification de l’Italie à la Coupe du monde 2026

Le dirigeant de 72 ans a tenu à défendre la fédération, cible des critiques après cet échec : « J’ai dit à plusieurs reprises que ce n’est pas juste que les résultats de l’équipe nationale déterminent les crises politiques. La fédération italienne promeut le football, qui a un impact considérable sur la société. Pensez aux plus de 800 000 mineurs qui y participent, aux projets menés avec les écoles, aux programmes d’inclusion… Sans oublier les bons résultats des équipes nationales de jeunes et de l’équipe nationale italienne. » …

CT pour SOFOOT.com