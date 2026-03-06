 Aller au contenu principal
Un joueur des Forest Green Rovers donne naissance à son propre enfant
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 17:01

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. C’est un bien drôle coup de fil qu’a reçu Robbie Savage, entraîneur des Forest Green Rovers, ce jeudi. Peu avant 8h du matin, son portable le tire du lit et à l’autre bout du fil, son défenseur Jili Buyabu. « Il m’a dit : « Coach, je viens d’accoucher. » J’ai répondu : « Quoi ? » Et il a dit : « Ouais. » », raconte-t-il à la BBC.

Pas l’temps d’niaiser

Plus précisément, Buyabu a aidé sa femme à accoucher. Après une fausse alerte survenue la veille au soir, celle-ci a été prise par de violentes et rapides contractions au réveil : « Il n’a pas eu le temps d’aller à l’hôpital ni d’appeler les ambulanciers, alors c’est Jili qui a donné naissance au bébé », poursuit Robbie Savage. « Quand les ambulanciers sont arrivés, il leur a passé le téléphone et leur a dit : “Dites-lui”. Et ils m’ont confirmé qu’il avait donné lui-même naissance le bébé, à 22 ans. Je suis tellement fier de lui. C’est une histoire extraordinaire. »…

JD pour SOFOOT.com

