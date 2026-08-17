Un joueur de Strasbourg s'envole officiellement en Angleterre

Un Alsacien sur son tracteur. Comme attendu, Abdoul Ouattara s’est officiellement engagé ce lundi avec Ipswich Town . D’après The Athletic , le joueur rejoint le club anglais pour une somme estimée aux alentours des 20 millions d’euros, avec 5 supplémentaires en bonus.

Ouattara retrouvera à Ipswich son ancien coach à Strasbourg Gary O’Neil et pourrait être rapidement suivi par Julio Enciso. Ouattara est déjà le dixième joueur à quitter le moulin strasbourgeois depuis le début du mercato.…

ABS pour SOFOOT.com