Un joueur de Southampton va signer au Hellas Vérone alors qu’il devait passer sa visite médicale à... Nantes
information fournie par So Foot 26/08/2025 à 15:20

On appelle ça « poser un beau gros lapin ».

Le FC Nantes croyait tenir son renfort défensif… raté. Armel Bella-Kotchap (23 ans), jeune allemand en quête de rebond après ses débuts prometteurs à Southampton, devait passer sa visite médicale le week-end dernier avec les Canaris . Tout semblait prêt puisque l’accord avait été trouvé avec les Saints , le rendez-vous était calé et le FC Nantes allait s’envoler pour les sommets du classement (non).…

