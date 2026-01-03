Un joueur de quatrième division allemande bientôt en Ligue des champions
Oh, le joli cadeau de Noël en retard !
Pas forcément pour les supporters de l’Union Sainte-Gilloise, qui vont sûrement attendre les buts de la recrue avant de s’emballer. Mais pour Mateo Biondic, il s’agit d’une véritable offrande : actuellement membre de l’effectif de l’Eintracht Trier, club de quatrième division allemande, le joueur s’apprête à signer pour le champion de Belgique en titre.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
