 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un joueur de quatrième division allemande bientôt en Ligue des champions
information fournie par So Foot 03/01/2026 à 11:41

Un joueur de quatrième division allemande bientôt en Ligue des champions

Un joueur de quatrième division allemande bientôt en Ligue des champions

Oh, le joli cadeau de Noël en retard !

Pas forcément pour les supporters de l’Union Sainte-Gilloise, qui vont sûrement attendre les buts de la recrue avant de s’emballer. Mais pour Mateo Biondic, il s’agit d’une véritable offrande : actuellement membre de l’effectif de l’Eintracht Trier, club de quatrième division allemande, le joueur s’apprête à signer pour le champion de Belgique en titre.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pierre Sage : « Je reste sur ma faim »
    Pierre Sage : « Je reste sur ma faim »
    information fournie par So Foot 03.01.2026 11:19 

    Il fait la fine bouche, sans mauvais jeu de mots. Suite à la large victoire de Lens à Toulouse lors de la dix-septième journée de Ligue 1, qui permet au leader du classement d’être champion d’automne, Pierre Sage s’est montré un peu gourmand . « Je reste sur ma ... Lire la suite

  • Toulouse se réfugie derrière l'arbitrage
    Toulouse se réfugie derrière l'arbitrage
    information fournie par So Foot 03.01.2026 10:57 

    Dès lors qu’elle est brandie à l’encontre de leurs joueurs, les entraîneurs n’aiment pas la couleur rouge. Mais ce n’est pas une raison suffisante pour critiquer l’arbitre dès qu’une expulsion pointe le bout de son nez, surtout lorsque celle-ci est le fruit d’un ... Lire la suite

  • Quand Florian Thauvin chambre Charlie Cresswell
    Quand Florian Thauvin chambre Charlie Cresswell
    information fournie par So Foot 03.01.2026 00:56 

    Foot de rue. C’est un grand classique sur un terrain de foot, qu’on soit chez les amateurs ou les professionnels, la tentation d’aller parfois taquiner un adversaire. Ce vendredi soir, le deuxième but lensois, signé Adrien Thomasson à Toulouse, a permis aux Sang ... Lire la suite

  • Pape Thiaw peut-il révolutionner le foot sénégalais ?
    Pape Thiaw peut-il révolutionner le foot sénégalais ?
    information fournie par So Foot 02.01.2026 23:49 

    Depuis son intronisation à la tête de la sélection sénégalaise il y a un an, Pape Thiaw ne cache pas ses ambitions. Si la priorité de l’ancien international et quart-de-finaliste du Mondial 2002 reste le résultat, il est néanmoins très attaché à ses principes de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank