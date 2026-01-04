Arbitrage de Lille-Rennes : Nabil Bentaleb voit un autre problème

Il a été assez intelligent pour contenir Bruno Genesio, qui comptait en découdre à la mi-temps.

Lors de la défaite de Lille contre Rennes à domicile, à l’occasion de la dix-septième journée de Ligue 1 et au cours de laquelle les dirigeants des locaux ont dérapé, Nabil Bentaleb a plutôt fait preuve de sang-froid. Le joueur nordiste s’est également arrêté en zone mixe pour évoquer Eric Wattellier , dont les coups de sifflet et le carton rouge adressé à Alexsandro n’ont pas plu à son camp malgré ses justifications raisonnées.…

