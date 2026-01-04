 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bus de Valence visé
information fournie par So Foot 04/01/2026 à 10:26

Le bus de Valence visé

Le bus de Valence visé

Sans faire de bruit, Valence est tombé.

Tombé au dix-septième rang du classement de son championnat, tombé dans une crise sportive et tombé dans une crise tout court . Après sa grosse défaite sur le terrain du Celta Vigo à l’occasion de la dix-huitième journée de Liga, le club espagnol pourrait même chuter dans la zone rouge.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • À Lille, l'enfer c'est les hôtes
    À Lille, l'enfer c'est les hôtes
    information fournie par So Foot 04.01.2026 03:25 

    Le LOSC a perdu un match contre le Stade rennais (0-2) et surtout ses nerfs, ce samedi soir. Les Lillois n'ont pas digéré l'expulsion d'Alexsandro, mais les colères d'Olivier Létang, du genre récidiviste, et de Bruno Genesio ne rendent pas service au foot ni au ... Lire la suite

  • Habib Beye ne goûte pas à l'attitude d'Olivier Létang
    Habib Beye ne goûte pas à l'attitude d'Olivier Létang
    information fournie par So Foot 04.01.2026 01:27 

    Olivier Létang se fait des copains. Le président lillois a commencé l’année par une défaite et surtout par une énorme colère à la pause de Lille-Rennes, n’ayant pas digéré le carton rouge reçu par Alexsandro et expliqué après la rencontre par l’arbitre Eric Wattellier.… ... Lire la suite

  • L'arbitre Eric Wattellier explique la raison de l'expulsion d'Alexsandro
    L'arbitre Eric Wattellier explique la raison de l'expulsion d'Alexsandro
    information fournie par So Foot 04.01.2026 00:51 

    Mission transparence. Ce n’est pas tout le temps, mais l’arbitre Eric Wattellier est venu sur le plateau de Ligue 1 +, ce samedi soir, après la rencontre électrique entre Lille et Rennes. Au cœur des débats et à l’origine de la colère lilloise : l’expulsion d’Alexsandro ... Lire la suite

  • Quand le prix de la paix de la FIFA s'affranchit du droit international
    Quand le prix de la paix de la FIFA s'affranchit du droit international
    information fournie par So Foot 03.01.2026 23:59 

    Drôle d’époque. Le 5 décembre, Gianni Infantino remettait le prix de la paix de la FIFA à son grand copain Donald Trump pour le récompenser de « ses actions extraordinaires pour promouvoir la paix et l’unité dans le monde » . Moins d’un mois plus tard, le président ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank