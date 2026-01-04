Le bus de Valence visé
Sans faire de bruit, Valence est tombé.
Tombé au dix-septième rang du classement de son championnat, tombé dans une crise sportive et tombé dans une crise tout court . Après sa grosse défaite sur le terrain du Celta Vigo à l’occasion de la dix-huitième journée de Liga, le club espagnol pourrait même chuter dans la zone rouge.…
Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
