À Lille, l'enfer c'est les hôtes
information fournie par So Foot 04/01/2026 à 03:25

Le LOSC a perdu un match contre le Stade rennais (0-2) et surtout ses nerfs, ce samedi soir. Les Lillois n'ont pas digéré l'expulsion d'Alexsandro, mais les colères d'Olivier Létang, du genre récidiviste, et de Bruno Genesio ne rendent pas service au foot ni au club nordiste.

Il faut généralement quelques jours, voire semaines pour les plus motivés, pour voir les premières bonnes résolutions de l’année s’envoler, encore faut-il en prendre. On ne sait pas vraiment ce que s’étaient dit les Lillois pour 2026, mais ils n’ont pas passé la soirée qu’ils imaginaient ce samedi à Pierre-Mauroy. Le LOSC a perdu un match contre le Stade rennais, qui se rapproche au classement et devient un concurrent, mais il a surtout perdu ses nerfs, une fois de plus, sans attendre la fin de la partie.

La tension n’a cessé de monter, à partir de la 14 e minute et l’expulsion d’Alexsandro, Olivier Létang descendant de sa tribune très vite pour se rapprocher du bord du terrain et faire part de son mécontentement. Dès la fin des trois minutes de temps additionnel, Bruno Genesio, fou de rage, devait être retenu par Nabil Bentaleb, Akon Haraldsson et Berkan Özer pour ne pas aller s’en prendre au corps arbitral, toujours sur la pelouse. « Depuis hier il y a que des merdes, c’est pire encore que l’année dernière, lui c’est le number one, lui c’est le top du top » , s’emportait le technicien dans le couloir menant aux vestiaires, dans des images capturées par Ligue 1 +.…

Tous propos recueillis par CG, sauf mentions

Par Clément Gavard, au stade Pierre Mauroy pour SOFOOT.com

Sport
A lire aussi

  • Habib Beye ne goûte pas à l'attitude d'Olivier Létang
    Habib Beye ne goûte pas à l'attitude d'Olivier Létang
    information fournie par So Foot 04.01.2026 01:27 

    Olivier Létang se fait des copains. Le président lillois a commencé l’année par une défaite et surtout par une énorme colère à la pause de Lille-Rennes, n’ayant pas digéré le carton rouge reçu par Alexsandro et expliqué après la rencontre par l’arbitre Eric Wattellier.… ... Lire la suite

  • L'arbitre Eric Wattellier explique la raison de l'expulsion d'Alexsandro
    L'arbitre Eric Wattellier explique la raison de l'expulsion d'Alexsandro
    information fournie par So Foot 04.01.2026 00:51 

    Mission transparence. Ce n’est pas tout le temps, mais l’arbitre Eric Wattellier est venu sur le plateau de Ligue 1 +, ce samedi soir, après la rencontre électrique entre Lille et Rennes. Au cœur des débats et à l’origine de la colère lilloise : l’expulsion d’Alexsandro ... Lire la suite

  • Quand le prix de la paix de la FIFA s'affranchit du droit international
    Quand le prix de la paix de la FIFA s'affranchit du droit international
    information fournie par So Foot 03.01.2026 23:59 

    Drôle d’époque. Le 5 décembre, Gianni Infantino remettait le prix de la paix de la FIFA à son grand copain Donald Trump pour le récompenser de « ses actions extraordinaires pour promouvoir la paix et l’unité dans le monde » . Moins d’un mois plus tard, le président ... Lire la suite

  • Touché par un drame familial, Kevin Kampl quitte Leipzig
    Touché par un drame familial, Kevin Kampl quitte Leipzig
    information fournie par So Foot 03.01.2026 23:32 

    Ma famille d’abord. Le RB Leipzig a annoncé ce samedi le départ de Kevin Kampl . Le milieu de 35 ans et le club ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les lie à la date du 31 janvier. Une demande du joueur, qui souhaite se rapprocher de sa famille suite ... Lire la suite

