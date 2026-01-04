À Lille, l'enfer c'est les hôtes

Le LOSC a perdu un match contre le Stade rennais (0-2) et surtout ses nerfs, ce samedi soir. Les Lillois n'ont pas digéré l'expulsion d'Alexsandro, mais les colères d'Olivier Létang, du genre récidiviste, et de Bruno Genesio ne rendent pas service au foot ni au club nordiste.

Il faut généralement quelques jours, voire semaines pour les plus motivés, pour voir les premières bonnes résolutions de l’année s’envoler, encore faut-il en prendre. On ne sait pas vraiment ce que s’étaient dit les Lillois pour 2026, mais ils n’ont pas passé la soirée qu’ils imaginaient ce samedi à Pierre-Mauroy. Le LOSC a perdu un match contre le Stade rennais, qui se rapproche au classement et devient un concurrent, mais il a surtout perdu ses nerfs, une fois de plus, sans attendre la fin de la partie.

La tension n’a cessé de monter, à partir de la 14 e minute et l’expulsion d’Alexsandro, Olivier Létang descendant de sa tribune très vite pour se rapprocher du bord du terrain et faire part de son mécontentement. Dès la fin des trois minutes de temps additionnel, Bruno Genesio, fou de rage, devait être retenu par Nabil Bentaleb, Akon Haraldsson et Berkan Özer pour ne pas aller s’en prendre au corps arbitral, toujours sur la pelouse. « Depuis hier il y a que des merdes, c’est pire encore que l’année dernière, lui c’est le number one, lui c’est le top du top » , s’emportait le technicien dans le couloir menant aux vestiaires, dans des images capturées par Ligue 1 +.…

