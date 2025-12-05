Pourquoi le tirage au sort du Mondial se fera en deux temps
Plus c’est long, plus c’est bon.
Entre l’inflation du nombre de participants, des barrages encore à jouer et trois pays organisateurs à caser, le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 s’annonce déjà être une belle usine à gaz , mais ce n’est visiblement pas assez pour Gianni Infantino. Jamais à court d’idées, la FIFA a annoncé qu’elle ne révélerait le calendrier complet des matchs que le lendemain du tirage.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
