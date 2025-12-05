 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Girondins de Bordeaux bientôt diffusés sur Ligue 1+
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 11:39

Les Girondins de Bordeaux bientôt diffusés sur Ligue 1+

Les Girondins de Bordeaux bientôt diffusés sur Ligue 1+

Une de perdue, une de retrouvée…

Quand le navire ne coule plus, c’est toujours à ce moment-là que tout le monde débarque pour tenir la barre. Longtemps laissé à la dérive, le paquebot des Girondins de Bordeaux recommence doucement à flotter . Leaders de leur poule en National 2, le club attire de nouveau les regards… et surtout les caméras.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe du Monde 2026 : la Fifa adoube Donald Trump
    Coupe du Monde 2026 : la Fifa adoube Donald Trump
    information fournie par France 24 05.12.2025 12:01 

    À la une de la presse ce vendredi : un tirage au sort politique pour la Coupe du Monde 2026 en présence de Donald Trump, un concours polémique avec la participation d'Israël à l'Eurovision 2026 et une découverte sur les tyrannosaures.

  • Jonathan Clauss dément avoir porté plainte
    Jonathan Clauss dément avoir porté plainte
    information fournie par So Foot 05.12.2025 11:56 

    La promenade des bourbiers. Dimanche soir, les incidents devant le centre d’entraînement de Nice ont tourné au grand n’importe quoi : Boga et Moffi ont porté plainte après avoir été bousculés et insultés , et le nom de Jonathan Clauss s’est vite ajouté à la liste ... Lire la suite

  • Grand Prix d'Abu Dhabi
    Formule 1: Norris, Verstappen et Piastri se disputent le titre à Abou Dhabi
    information fournie par Reuters 05.12.2025 11:54 

    par Alan Baldwin La Formule 1 couronnera dimanche à Abou Dhabi son champion du monde dans un dernier Grand Prix à suspense entre les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri et le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen en quête d'un cinquième sacre consécutif. ... Lire la suite

  • Pourquoi le tirage au sort du Mondial se fera en deux temps
    Pourquoi le tirage au sort du Mondial se fera en deux temps
    information fournie par So Foot 05.12.2025 11:35 

    Plus c’est long, plus c’est bon. Entre l’inflation du nombre de participants, des barrages encore à jouer et trois pays organisateurs à caser, le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 s’annonce déjà être une belle usine à gaz , mais ce n’est visiblement pas ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank