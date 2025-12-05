Les Girondins de Bordeaux bientôt diffusés sur Ligue 1+
Une de perdue, une de retrouvée…
Quand le navire ne coule plus, c’est toujours à ce moment-là que tout le monde débarque pour tenir la barre. Longtemps laissé à la dérive, le paquebot des Girondins de Bordeaux recommence doucement à flotter . Leaders de leur poule en National 2, le club attire de nouveau les regards… et surtout les caméras.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer