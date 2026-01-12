Un joueur de Lugano pète un câble contre son coéquipier en plein match

Il devait juste lui dire de mieux se placer sur le pressing ? Un match de préparation face au Viktoria Plzeň, ça devait servir à peaufiner les automatismes. À la place, le FC Lugano a assisté à une scène totalement hors-script. À la 72 e minute, Kevin Behrens a craqué, s’en prenant physiquement à son coéquipier Georgios Koutsias en plein match.

Lancé pour un faire un pressing sur la défense adverse, l’attaquant allemand a changé de trajectoire pour venir percuter puis insulté son (ex)copain grec. Le club suisse a rapidement éteint l’incendie avec un communiqué qui n’en dit pas plus : « L’affaire sera traitée en interne. Aucun autre commentaire ne sera fait à ce sujet. » …

MH pour SOFOOT.com