Il n'aura fallu que six mois à Farioli pour convaincre à Porto
Un coup de foudre ? Le FC Porto a annoncé dimanche soir la prolongation de contrat de son entraîneur Francesco Farioli . Arrivé il y a seulement six mois, l’Italien passé par l’OGC Nice est déjà récompensé par une extension de son bail et est désormais lié au club portugais j usqu’à l’été 2028 . Sur le site officiel du club, il a lui-même évoqué « une fantastique marque de confiance » .Post Instagram Voir sur instagram.com
Une phase aller historiquement réussie
Cette confiance accordée à Farioli est largement justifiée. Les Dragões sont invaincus en championnat cette saison et occupent la tête du classement avec sept points d’avance sur leur dauphin, forts de 16 victoires en 17 rencontres.…
