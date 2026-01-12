 Aller au contenu principal
Brighton se renforce avec l’ancien préparateur physique des All Blacks
information fournie par So Foot 12/01/2026 à 14:02

Brighton se renforce avec l’ancien préparateur physique des All Blacks

Brighton se renforce avec l’ancien préparateur physique des All Blacks

Pour une fois que les Seagulls follow the trawler . Le club des mouettes a officialisé l’arrivée de Mike Anthony comme « responsable du développement des joueurs et de la haute performance. » Particularité : le bonhomme débarque tout droit du rugby, après 14 ans passés chez les All Blacks et plus de 25 ans dans le très haut niveau (championnats néo-zélandais de rugby).

MH pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank