Brighton se renforce avec l’ancien préparateur physique des All Blacks
Pour une fois que les Seagulls follow the trawler . Le club des mouettes a officialisé l’arrivée de Mike Anthony comme « responsable du développement des joueurs et de la haute performance. » Particularité : le bonhomme débarque tout droit du rugby, après 14 ans passés chez les All Blacks et plus de 25 ans dans le très haut niveau (championnats néo-zélandais de rugby).
https://t.co/kX8qmMmlWN…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer