Brentford investit 10 millions d’euros sur un jeune de 18 ans
Moins de 90 minutes jouées et déjà 10 millions ? Dimanche soir, Brentford a officialisé la signature de Kaye Furo. Le Belge de 18 ans arrive de Bruges pour la coquette somme de 10 millions d’euros, alors qu’il n’a encore disputé que 84 minutes en première division belge . En août 2025, il avait fait ses débuts professionnels lors du tour qualificatif de la Ligue des champions contre les Glasgow Rangers.
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer