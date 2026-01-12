La première apparition à la télé de Rolland Courbis

9 mai 1972. À la veille d’une demi-finale de Coupe de France entre l’OM et Reims , un gamin de 18 ans débarque à la télé. Son nom : Rolland Courbis. Propulsé dans l’attaque marseillaise, le minot ne joue pas au dur : « Ça fait un peu peur… j’aurais préféré rentrer dans un match un peu plus facile » , lâche-t-il sans filtre dans un document dépoussiéré par l’INA.

📺 ARCHIVE : La première apparition télévisée de Rolland Courbis (18 ans) datant du 9 mai 1972 à la veille de la demi-finale de la Coupe de France opposant l’OM au Stade de Reims (@Inafr_officiel) pic.twitter.com/KaESAmnm08…

MH pour SOFOOT.com