Un joueur de Leicester marque l’un des buts de l’année
information fournie par So Foot 14/12/2025 à 11:05

Un joueur de Leicester marque l’un des buts de l’année

Un joueur de Leicester marque l’un des buts de l’année

Le Saber Khalifa ghanéen.

Le samedi étant une journée avec beaucoup de matchs en Europe, difficile de se poser devant un Leicester-Ipswich (3-1) en Championship . Pourtant, les supporters des deux équipes qui ont fait ce choix ont pu assister à l’un des buts de l’année . Juste avant la pause, Abdul Fatawu Issahaku récupère le cuir devant sa surface, accélère, claque un petit pont à l’adversaire, voit le gardien loin de sa cage et décide de claquer un lob de 64 mètres qui termine au fond des filets .…

