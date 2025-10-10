Un joueur de League One réintègre son club après sept mois de prison
Repris de justesse.
Actuel douzième de troisième division anglaise, le Mansfield Town FC a annoncé ce jeudi dans un communiqué que Lucas Atkins, récemment sorti de prison, allait réintégrer l’effectif . « Le club confirme avoir conservé l’inscription de l’attaquant Lucas Atkins, qui a rejoint l’équipe première après avoir purgé sa peine d’emprisonnement. » …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer