L'Atalanta croque Francfort, le Sporting s'amuse avec Bruges,

À sens unique.

À défaut d’avoir un Kylian Mbappé, auteur d’un quadruplé face à l’Olympiakos, dans son équipe, l’Atalanta a misé sur son collectif pour venir à bout de l’Eintracht Francfort. Après s’être neutralisés pendant un premier acte disputé mais un poil timide des deux côtés, les Italiens ont pu compter sur Ademola Lookman, servi par Charles De Ketelaere, pour ouvrir le score d’une belle reprise de volée (0-1, 60ᵉ) . Un but libérateur puisque la Dea récidive dans la foulée : sur une contre-attaque, le buteur nigérian réalise une percée dans l’axe avant de lancer Ederson en profondeur. Le milieu brésilien trompe Marco Carnesecchi d’un tir rasant (0-2, 62ᵉ) avant d’être imité seulement trois minutes plus tard par De Ketelaere, qui se mue en renard des surfaces pour pousser le ballon au fond des filets après qu’il n’ait touché la barre transversale. Un match plié en cinq minutes.…

TM pour SOFOOT.com