L'Atlético bat l'Inter au buzzer
Atlético 2-1 Inter
Buts : Álvarez (12ᵉ) et Giménez (90ᵉ+3) pour les Colchoneros // Zielinski (54ᵉ) pour les Nerazzurri
La spéciale Atlético.…
Le Paris SG a repris sa marche en avant en Ligue des champions en domptant Tottenham (5-3) au Parc des Princes mercredi, grâce à un triplé de Vitinha et malgré trois inspirations de son joueur prêté aux Londoniens Randal Kolo Muani. Cette victoire remet le PSG ... Lire la suite
Malgré un match inégal et une grosse fébrilité défensive, le PSG a pu compter sur un énorme Vitinha, auteur d'un triplé, et un festival de buts pour écarter Tottenham au Parc des Princes (5-3). Avec trois nouveaux points dans leur besace, les Parisiens font un ... Lire la suite
Olympiakos 3-4 Real Madrid Buts : Chiquinho (8ᵉ), Taremi (52ᵉ), El-Kaabi (81ᵉ) pour les Grecs / Mbappé (22ᵉ, 24ᵉ, 29ᵉ, 60ᵉ) pour les Merengues Pas contents ? Quadruplé.… TM pour SOFOOT.com
Vous avez bien lu. Auteur du deuxième triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions (6 minutes 42 secondes) ce mercredi soir face à l’Olympiakos, Kylian Mbappé est parvenu à réaliser un exploit : marquer un but de la tête . Sur un centre millimétré ... Lire la suite
