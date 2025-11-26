Un Vitinha de gala, une orgie de buts et Paris vient à bout de Tottenham

Malgré un match inégal et une grosse fébrilité défensive, le PSG a pu compter sur un énorme Vitinha, auteur d'un triplé, et un festival de buts pour écarter Tottenham au Parc des Princes (5-3). Avec trois nouveaux points dans leur besace, les Parisiens font un grand pas vers la qualification.

PSG 5-3 Tottenham

Buts : Vitinha (45 e , 53 e et 77 e ), Ruiz (59 e ) et Pacho (65 e ) pour les Rouge et Bleu // Richarlison (35 e ) et Kolo Muani (50 e et 73 e ) pour les Spurs

Exclusion : Hernandez (90 e +2) pour Paris …

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com