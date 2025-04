Un joueur de League One condamné à 14 mois de prison

Lucas Akins, attaquant de Mansfield Town, en League One, a été condamné à quatorze mois de prison, ce jeudi. Il a été jugé coupable de la mort d’un cycliste, en mars 2022 , près de Huddersfield, lorsqu’il était au volant de sa voiture. L’international grenadien avait percuté Adrian Daniel avec son véhiculé et cet accident avait été enregistré par la caméra posée sur le casque de la victime. Les images montraient également que ce dernier n’avait pas dépassé la vitesse autorisée et n’était donc pas en tort dans ce choc, laissant toute responsabilité au footballeur.

D’après la BBC, Lucas Akins « n’a montré aucune émotion au moment de sa condamnation » . De son côté Mansfield Town a présenté « ses plus sincères et plus profondes condoléances à la famille d’Adrian Daniel en cette période difficile » et « réfléchit à sa position concernant Lucas et ne fera aucun autre commentaire à ce stade ». Si la femme de la victime a fustigé la position du joueur quant à son refus de plaider coupable, elle a indiqué qu’elle ne souhaitait pas le voir aller en prison. Il s’est donc vu, également, retirer son permis de conduire pour les douze prochains mois.…

EL pour SOFOOT.com