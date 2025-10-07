Un joueur de League One a utilisé Chat GPT pour négocier son contrat
L’agent le plus rentable ?
On le sait, l’IA est de plus en plus présente dans la société, s’améliore, et beaucoup d’organismes y font appel, même le Real Madrid . Elle est capable d’écrire des articles sur le foot, même si la qualité encore laisse à désirer. Mais elle s’est transformée cet été en … agent de joueur.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer