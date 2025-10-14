À Miami, Messi crée une compétition à son nom
Non, ce n’est pas un clin d’œil aux ultras parisiens.
Ce mardi, Lionel Messi a annoncé sur ses réseaux sociaux la création d’une compétition à son nom : la « Messi Cup. » Le concept, un tournoi réunissant les meilleures équipes de catégorie U16 du monde pour mettre en avant les pépites de demain, dont la première édition aura lieu du 9 au 14 décembre, à Miami. Celle-ci réunira huit clubs : l’Inter Miami (son club actuel), le FC Barcelone, Manchester City, River Plate, l’Inter Milan, Newell’s Old Boys (son club formateur), l’Atlético de Madrid et Chelsea.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer