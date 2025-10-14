Le retour de Paul Pogba encore repoussé

On verra sûrement GTA VI avant de revoir Paul Pogba sur un terrain de foot.

De retour à Monaco cet été, Paul Pogba n’a toujours pas fait son retour sur les terrains à la mi-octobre. Et à priori ce n’est pas encore pour tout de suite. Selon le club monégasque, le milieu français de 32 ans a été victime d’une alerte musculaire à la cuisse droite la semaine dernière à l’entraînement. Il devrait très probablement manquer le déplacement à Angers ce samedi en championnat, ainsi que la réception de Tottenham mercredi prochain en C1, son absence étant estimée à deux semaines supplémentaires .…

