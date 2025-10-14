 Aller au contenu principal
L'Afrique du Sud retrouve le Mondial quinze ans après, le Nigéria éliminé
information fournie par So Foot 14/10/2025 à 20:20

Ce n’est que le début d’une folle soirée sur le continent africain !

Elle a sans doute déjà commencé côté sud-africain, avec la qualification définitive des Bafana-Bafana pour le Mondial nord-américain, grâce à leur victoire facile 3-0 face au Rwanda. Avec ce succès, l’Afrique du Sud retrouve la Coupe du Monde… 15 ans après en avoir été le pays hôte . De quoi laisser derrière soi trois qualifications manquées, et un Nigéria officiellement non-qualifié pour la prochaine Coupe du Monde ! Les Super Eagles ne figurent pas parmi les quatre meilleurs deuxièmes des neuf poules d’Afrique malgré leur large victoire 4-0 sur le Bénin (et un triplé de Victor Osimhen), qui voient eux aussi leur rêve américain brisé.…

TJ pour SOFOOT.com

