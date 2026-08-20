Un joueur de la Juventus blessé par un supporter

La plus mauvaise pub possible pour les strikers. Lors du récent match amical entre la Juventus et la Juventus « next gen », Federico Gatti a eu la mauvaise surprise de tomber sur un supporter beaucoup trop excité. Et dangereux.

Alors que l’équipe A venait de facilement disposer de sa réserve sur le score de 2 à 0, un homme a décidé de courir vers Gatti et de lui asséner un tacle glissé, certes bien réalisé, mais dont la violence a eu raison de la santé du joueur . D’après Sport et comme le confirment de nombreux médias italiens, le joueur, blessé à la cheville, devrait rater la première journée de Serie A .…

ABS pour SOFOOT.com