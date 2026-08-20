On n'arrête plus Thionville !
Et une, et deux, et trois victoires ! En déplacement à Bourg-en-Bresse, Thionville a signé un troisième succès en trois journées de Ligue 3 ce jeudi (0-2). Buteur après 10 secondes de jeu, Kylian Tubio a mis le turbo et le club mosellan garde la tête du championnat. Il est le seul à neuf points puisque La Roche-sur-Yon n’a pas réussi à battre Cannes (1-1). Vainqueur du derby contre QRM (3-0), le FC Rouen en profite pour prendre la deuxième place du classement.
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