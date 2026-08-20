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Trabzonspor et Salah font la grimace
information fournie par So Foot 20/08/2026 à 23:05
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Trabzonspor et Salah font la grimace

Trabzonspor et Salah font la grimace

Les cadors au rendez-vous. Benfica a fait un grand pas vers la Ligue Europa en dominant Aarhus ce jeudi en match aller des barrages (3-1). Clément Lenglet et sa bande ont fait le job en première période en marquant par Rafa Silva, Leandro Barreiro et Vangelis Pavlidis. Contrat rempli, aussi, pour Besiktas , qui a pris le dessus sur le Kauno Zalgiris (3-0) avec un but de l’ancien de l’OM Michael Murillo. Même score en faveur de l’Etoile rouge de Belgrade contre Plzen (3-0) et pour Anderlecht sur la pelouse du Kairat Almaty (0-3).

Le carton du soir est à mettre au crédit du Lech Poznan , qui a roulé sur le FC Thoune (7-0) et peut déjà se projeter sur le tirage au sort de la phase de ligue. En revanche, la première titularisation de Mohamed Salah sous le maillot de Trabzonspor a accouché d’une défaite face à Ferencvaros (0-1). Le club turc a même fini à 10 avec le carton rouge de Chibuike Nwaiwu et sera condamné à gagner jeudi prochain en Hongrie.…

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