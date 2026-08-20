Rennes ne veut pas aller au Parc des Princes

Et si le Paris Saint-Germain jouait deux fois au Roazhon Park cette saison ? La question se pose avec l’inversion de l’affiche de dimanche , qui aura lieu à Rennes plutôt qu’au Parc des Princes en raison d’un problème de pelouse. Le PSG espère pouvoir accueillir le Stade rennais lors de la phase retour du championnat en mars 2027… mais c’est loin d’être fait. Le règlement est du côté du club breton , qui compte bien le faire appliquer.

« Ma position, c’est que ce match retour doit être à Rennes , pour tout un tas de raisons. Je suis en charge des intérêts du Stade Rennais et avec les dirigeants, nous défendrons la position que le défaut d’entretien d’une pelouse n’est pas une circonstance exceptionnelle . Il y a des règlements : ils doivent s’appliquer » , affirme Nicolas De Tavernost, président du conseil d’administration du club, auprès de Ouest-France .…

QB pour SOFOOT.com