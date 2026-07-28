 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un joueur de l’Union saint-gilloise agressé et dépouillé à Bruxelles
information fournie par So Foot 28/07/2026 à 17:10
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Un joueur de l’Union saint-gilloise agressé et dépouillé à Bruxelles

Un joueur de l’Union saint-gilloise agressé et dépouillé à Bruxelles

Des histoires qu’on aimerait pas raconter. Mohammed Fuseini, attaquant de l’Union saint-gilloise, a été agressé dimanche matin à Bruxelles alors qu’il se trouvait à proximité de sa voiture. Plusieurs individus l’ont sorti du véhicule, maîtrisé puis jeté au sol avant de lui dérober notamment son téléphone et une montre. Le joueur ghanéen de 24 ans a ensuite été conduit à l’hôpital pour passer des examens .

Un suspect placé sous mandat d’arrêt

Le parquet de Bruxelles a confirmé que trois personnes avaient été victimes de vols avec violence commis en bande au cours de la même journée. Un suspect a rapidement été identifié et interpellé. Des objets déclarés volés ont été retrouvés lors de la perquisition de son domicile, avant sa mise en examen et son placement sous mandat d’arrêt. L’enquête se poursuit afin d’identifier les autres personnes impliquées. Physiquement peu touché, Fuseini avait déjà repris l’entraînement avec l’Union dès lundi.

MJD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La FIFA veut vendre des parts de la Coupe du monde
    La FIFA veut vendre des parts de la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 28.07.2026 18:12 

    « Comment donc ? », « Qu’ouïs-je ? », « Mais qui l’eût cru ? » Au bout d’un moment, il n’y a presque plus rien à dire, tellement la FIFA reste fidèle à elle même. Selon The Times , Gianni Infantino, encore lui, songerait à vendre à des investisseurs privés 20 à ... Lire la suite

  • Une pépite française intéresse fortement le Barça
    Une pépite française intéresse fortement le Barça
    information fournie par So Foot 28.07.2026 18:04 

    La foot-inflation. Éli Junior Kroupi pourrait être la prochaine recrue du Barça . Selon L’Équipe , le joueur français de Bournemouth est la nouvelle cible du club catalan, qui aurait lancé deux offres supérieures à 100 millions d’euros aux Cherries, pour l’instant ... Lire la suite

  • Mbappé souhaite la bienvenue à Zidane
    Mbappé souhaite la bienvenue à Zidane
    information fournie par So Foot 28.07.2026 17:51 

    10 reconnaît 10. C’était un secret de polichinelle, il ne manquait plus que l’officialisation, et c’est maintenant chose faite. Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur des Bleus et quelques heures après sa nomination officielle, le capitaine de l’équipe de ... Lire la suite

  • L'Allemagne veut accueillir la Coupe du monde 2038 ou 2042
    L'Allemagne veut accueillir la Coupe du monde 2038 ou 2042
    information fournie par So Foot 28.07.2026 17:33 

    Les Allemands sont-ils prêts à accueillir la Coupe du monde à 128 équipes ? Selon Axel Hellmann, président de l’Eintracht Francfort et membre du conseil d’administration de la fédération allemande de football (DFB), oui, et ce, dans 12 ans. « Nous serions ravis ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank