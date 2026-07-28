Suspension rarissime au Brésil pour un tacle assassin
En voilà une bonne idée. Expulsé jeudi pour un tacle de boucher ayant gravement blessé son adversaire Gabriel Pec , à la 59ᵉ minute de la rencontre entre l’Internacional et Cruzeiro (1-2), Victor Gabriel n’est pas près de retrouver les terrains. En plus d’une suspension minimale de six rencontres, le défenseur ne pourra rejouer qu’une fois son adversaire rétabli, dans une limite de 180 jours.
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