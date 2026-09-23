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Un joueur de l'OM transporté à l'hôpital
information fournie par So Foot 23/09/2026 à 23:24
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Un joueur de l'OM transporté à l'hôpital

Un joueur de l'OM transporté à l'hôpital

Satanée trêve internationale. Appelé avec le Canada pour disputer trois matchs amicaux, Derek Cornelius s’est blessé ce mercredi à l’entraînement . Le défenseur de l’Olympique de Marseille a été contraint de quitter la séance. « Il s’est blessé seul au bas du corps (sic) lors d’un entraînement aujourd’hui à Toronto. Il a été transporté à l’hôpital local où il reçoit des soins et subit des examens complémentaires » , a précisé sa sélection.

Canada Soccer Men’s National Team defender Derek Cornelius sustained a non-contact lower body injury during training today in Toronto. Derek was transported to a local hospital, where he is receiving medical care and undergoing further assessment.…

FL pour SOFOOT.com

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