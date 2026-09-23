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L'OL Lyonnes en colle huit au Servette pour sa rentrée européenne
information fournie par So Foot 23/09/2026 à 20:45
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L'OL Lyonnes en colle huit au Servette pour sa rentrée européenne

L'OL Lyonnes en colle huit au Servette pour sa rentrée européenne

Servette 0-8 OL Lyonnes

Buts : Ballesté (CSC, 8 e ), Katoto (28 e , 40 e et 47 e ), Dumornay (45 e +1 et 55 e ) et Tarciane (68 e ) pour les Fenottes

On a vu pire comme entrée en matière. Ce mercredi, l’OL Lyonnes a lancé sa campagne de Ligue des champions sur les chapeaux de roues , en collant une énorme fessée au Servette FCCF (0-7) au stade de Genève, avec notamment un triplé de l’inévitable Marie-Antoinette Katoto.…

FL pour SOFOOT.com

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