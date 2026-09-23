Appel rejeté pour Santi Mina, condamné à quatre ans de prison pour agression sexuelle

Santi Minable. La Cour suprême espagnole a confirmé ce mercredi la peine de quatre ans de prison de Santi Mina, condamné en mai 2022 par la Haute Cour de justice d’Andalousie (TSJA) pour avoir agressé sexuellement une femme en juillet 2017. En revanche, l’indemnisation de la victime a été réduite de 50 000 à 25 000 euros.

Dans son arrêt, la Cour suprême souligne que « l’accusé a profité de la proximité, de la surprise et de la situation dans laquelle se trouvait la victime pour commettre deux actes sexuels non consentis, interrompant ses actions lorsqu’il a compris que la poursuite de ces actes nécessiterait de surmonter une opposition par la force ».…

FL pour SOFOOT.com