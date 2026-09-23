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Le Paris FC se prend la foudre du Barça
information fournie par So Foot 23/09/2026 à 22:58
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Le Paris FC se prend la foudre du Barça

Le Paris FC se prend la foudre du Barça

FC Barcelone 5-2 Paris FC

Buts : Kerolin (18 e ), Serrajordi (28 e ), Pajor (35 e et 70 e ), Hansen (44 e ) pour les Blaugrana // Viens (5 e ) et Mateo (73 e ) pour le PFC

La marche était tout simplement trop haute. Confronté aux championnes d’Europe en titre pour leur entrée en lice en Ligue des champions, le Paris FC a lourdement chuté face à une équipe du Barça supérieure dans tous les compartiments du jeu (5-2). Les Catalanes ont parfaitement répondu au message envoyé un peu plus tôt par leurs dauphines de la saison passée, l’OL Lyonnes, largement victorieuses du Servette FCCF (0-8).…

FL pour SOFOOT.com

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