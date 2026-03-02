Un jeu vidéo en développement pour incarner un arbitre à la VAR
Qui n’a jamais rêvé de se mettre à la place des arbitres ? Le développeur brésilien André Cardoso a annoncé ce dimanche sur X le concept sur lequel il travaille pour un nouveau jeu vidéo qui consisterait à camper le rôle d’arbitre vidéo à la VAR. Oui, oui, vous avez bien lu.
Dans la peau d’un arbitre à la VAR
Dans la vidéo publiée par ce génie sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir le joueur contrôler un personnage posé devant plusieurs écrans dans un bureau, en train de vérifier si le ballon a entièrement franchi la ligne de but.…
JE pour SOFOOT.com
