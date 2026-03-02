Un habitué des exploits arrive sur le banc du Burkina Faso
Le double A. Le Burkina Faso tient son nouveau sélectionneur. Suite à l’appel à candidatures lancé pour diriger l’équipe nationale A, la Fédération burkinabé de football (FBF) a annoncé via ses réseaux sociaux, ce dimanche, l’intronisation d’Amir Abdou, l’ex-entraîneur des Comores.
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer