 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un habitué des exploits arrive sur le banc du Burkina Faso
information fournie par So Foot 02/03/2026 à 16:15

Un habitué des exploits arrive sur le banc du Burkina Faso

Un habitué des exploits arrive sur le banc du Burkina Faso

Le double A. Le Burkina Faso tient son nouveau sélectionneur. Suite à l’appel à candidatures lancé pour diriger l’équipe nationale A, la Fédération burkinabé de football (FBF) a annoncé via ses réseaux sociaux, ce dimanche, l’intronisation d’Amir Abdou, l’ex-entraîneur des Comores.

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un jeu vidéo en développement pour incarner un arbitre à la VAR
    Un jeu vidéo en développement pour incarner un arbitre à la VAR
    information fournie par So Foot 02.03.2026 15:43 

    Qui n’a jamais rêvé de se mettre à la place des arbitres ? Le développeur brésilien André Cardoso a annoncé ce dimanche sur X le concept sur lequel il travaille pour un nouveau jeu vidéo qui consisterait à camper le rôle d’arbitre vidéo à la VAR. Oui, oui, vous ... Lire la suite

  • La clause très bien sentie par Nicolas Jover dans son contrat à Arsenal
    La clause très bien sentie par Nicolas Jover dans son contrat à Arsenal
    information fournie par So Foot 02.03.2026 15:23 

    Le travail paye, littéralement. Nicolas Jover, l’entraîneur des coups de pied arrêtés d’Arsenal, aurait dans son contrat une clause de bonus pour les buts marqués sur phases arrêtées , rapporte The Athletic . Recruté en 2021 par Mikel Arteta, le Français était ... Lire la suite

  • Bryan Dabo : « L'anti-racisme n'existe pas dans le football »
    Bryan Dabo : « L'anti-racisme n'existe pas dans le football »
    information fournie par So Foot 02.03.2026 15:18 

    L'affaire Vinícius Júnior-Gianluca Prestianni a récemment montré que le football n'avait pas beaucoup avancé dans son combat contre le racisme, qui existe sur le terrain comme en tribunes. Bryan Dabo, 330 matchs pros au compteur et fraîchement retraité, tenait ... Lire la suite

  • Aubameyang danse la Tecktonik pour son fils
    Aubameyang danse la Tecktonik pour son fils
    information fournie par So Foot 02.03.2026 14:54 

    Qui ne danse pas n’est pas Marseillais. Double buteur face à Lyon ce dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang a régalé le Vélodrome et s’est offert, en guise de célébration, une petite danse tout droit sortie des années 2000 : la Tecktonik. Cette danse qui a accompagné ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank