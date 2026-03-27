Un joueur de Football Manager prend les commandes de son club lors d’un match

Un joueur de Football Manager prend les commandes de son club lors d’un match

Le rêve de tous les joueurs de Football Manager devenu réalité . Pardoe Kendrick, 23 ans, grand féru du jeu vidéo, a été invité sur le banc du Kings Park Rangers, pensionnaire de l’Eastern Counties League Division One North . Pour la simple et bonne raison que le jeune passionné a réussi à faire monter le club au plus haut niveau sur Football Manager .

A managerial debut for Kendrick Pardoe this evening. A huge game against @TheCastlemen. But he’s won it all before! #ForOla 🇳🇬 https://t.co/1uarlyZTO8…

AR pour SOFOOT.com