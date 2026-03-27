Un joueur de Football Manager prend les commandes de son club lors d’un match
Le rêve de tous les joueurs de Football Manager devenu réalité . Pardoe Kendrick, 23 ans, grand féru du jeu vidéo, a été invité sur le banc du Kings Park Rangers, pensionnaire de l’Eastern Counties League Division One North . Pour la simple et bonne raison que le jeune passionné a réussi à faire monter le club au plus haut niveau sur Football Manager .
A managerial debut for Kendrick Pardoe this evening. A huge game against @TheCastlemen. But he’s won it all before! #ForOla 🇳🇬 https://t.co/1uarlyZTO8…
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