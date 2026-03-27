Oui, il y a bien des consolantes pour les barrages de la zone Europe

Oui, il y a bien des consolantes pour les barrages de la zone Europe

Laissez tomber ces Suède-Pologne ou Bosnie-Italie. De toute façon, les Italiens font trop les malins. Le vrai enjeu, bizarrement, personne n’en parle… Quand les vainqueurs des demi-finales des barrages d’accession à la Coupe du monde s’affronteront pour espérer choper un billet pour traverser l’Atlantique cet été, les perdants, eux, s’affronteront pour définir qui sont les plus gros losers . Oui, c’est dur de garder son calme devant tant de hype …

Mais pourquoi se jouent-ils ? C’est simple : la fenêtre internationale prévoit deux matchs par nations . Mais comment les battus auraient-ils pu se trouver un adversaire dans les temps impartis ? Autant les faire s’affronter en amical !…

EA pour SOFOOT.com