Diego Simeone devrait rester sur le banc de l’Atlético la saison prochaine

Diego Simeone devrait rester sur le banc de l’Atlético la saison prochaine

Confortablement assis sur le banc de l’Atlético depuis quinze longues années, Diego Simeone n’a visiblement pas l’intention de bouger, merci pour lui. Selon les informations du quotidien madrilène AS, le technicien argentin et le club de la capitale auraient récemment trouvé un accord pour préparer ensemble la saison prochaine.

Alors que le contrat de Simeone court jusqu’en juin 2027, des rumeurs l’envoyaient déjà ailleurs la saison prochaine : il y a quelques semaines, l’émission espagnole « El Chiringuito » parlait notamment d’un « précontrat » avec l’Inter Milan, où l’Argentin a évolué comme joueur entre 1997 et 1999.…

CMF pour SOFOOT.com