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Pape Thiaw : « On est champions d’Afrique »
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 17:16

Pape Thiaw : « On est champions d’Afrique »

Pape Thiaw : « On est champions d’Afrique »

Une nouvelle pièce dans le jukebox. Avant son match amical contre le Pérou samedi, Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a tenu à mettre les points sur les i au sujet de la CAN 2025 : « On sait qu’on est champions d’Afrique, a assuré le sélectionneur des Lions de la Téranga. On va continuer à travailler pour aller chercher d’autres trophées. C’est clair dans nos têtes, les compétitions, les trophées se gagnent sur le rectangle vert. Ça a été fait, on est champions d’Afrique. » Pour appuyer ses propos, on pouvait lire l’inscription « Champions d’Afrique » sur les panneaux de la conférence de presse.

Célébrations ou pas ?

Si Thiaw devra se passer de son capitaine Sadio Mané et d’Iliman Ndiaye, tous deux blessés, il pourra compter sur Idrissa Geye, qui a ajouté son grain de sel lors de ce point presse : «  Sur les quatre dernières CAN, le Sénégal c’est quatre finales et deux titres de champion d’Afrique, a posé le milieu d’Everton. Ce résultat, on ne l’a pas volé. C’est le travail de tout un pays qui donne tout. On mérite d’être champions d’Afrique sur le terrain. »

TM pour SOFOOT.com

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