Après Sadio Mané, un autre attaquant sénégalais manquera la fête à Saint-Denis

Il manquera la grande fête. La Fédération sénégalaise de football annonce dans un communiqué publié ce vendredi le forfait d’Iliman Ndiaye pour les rencontres amicales des Lions de la Téranga contre le Pérou et la Gambie.

« Iliman Ndiaye est déclaré forfait pour les deux prochains matchs amicaux Sénégal – Pérou et Sénégal – Gambie. Le joueur a une gêne au pied gauche, suite à une blessure contractée en club. La FSF lui souhaite un prompt rétablissement » , écrit la fédération.…

CT pour SOFOOT.com