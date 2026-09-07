Un joueur de Cardiff dégoupille et agresse un fan en plein match

K̶e̶e̶p̶ ̶c̶a̶l̶m̶. Rien ne va à Cardiff. Avec une seule victoire en cinq matchs et une 22 e place de Championship, les esprits n’étaient déjà pas très joyeux du côté du pays de Galles, et ce n’est pas Krystian Bielik qui est venu arranger les choses.

Alors qu’on jouait la 72 e minute du match entre Portsmouth et Cardiff, à 2-0 pour les locaux, le ballon atterrit dans les mains d’un jeune supporter de l’équipe du Hampshire. Comme son équipe mène, il prend tout le temps du monde pour donner la balle à Bielik, finissant même par la lancer au-dessus de lui. Ni une, ni deux, le Polonais dégoupille et agrippe le fan au cou. Ce même fan qui ne se laisse pas impressionner et lui balance une claque au visage .…

LP pour SOFOOT.com