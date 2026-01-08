Un joueur de Brentford détrône déjà Firmino
Igor de Brentford > Igor d’Hossegor.
La Premier League a vu passer de sacrés représentants brésiliens : Oscar, Fernandinho, Ramires, Alisson Becker, David Luiz, Thiago Silva, Willian, Gilberto Silva, Philippe Coutinho, Roberto Firmino… Mais aucun d’eux n’a accompli la performance d’Igor Thiago . Double buteur contre Sunderland mercredi, l’attaquant de Brentford a battu le record de buts marqués par un Brésilien sur une saison de Premier League.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
