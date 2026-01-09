Guendouzi s'engage officiellement au Fernerbahçe
Le voyage continue pour Mattéo.
Comme attendu, Matteo Guendouzi a officiellement signé son contrat ce jeudi avec le Fenerbahçe . Après deux ans et demi en Italie, l’international français de 26 ans a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club stambouliote . Le milieu de terrain avait fait ses adieux aux supporters romains mercredi soir, après le nul contre la Fiorentina (2-2).…
TM pour SOFOOT.com
