Roberto De Zerbi a pleuré après la défaite de l'OM contre le PSG

Aux larmes olympiens. Après la cruelle défaite de l’OM contre le PSG au Trophée des champions, Roberto De Zerbi a fait comprendre que le match et le scénario lui avaient fait très mal.

Comme Facundo Medina, effondré après avoir perdu aux tirs au but, le coach italien aurait versé quelques larmes. « Je n’ai jamais pleuré après avoir perdu et aujourd’hui, j’ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire , a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Équipe . On s’est préparés d’une manière particulière face à la meilleure équipe d’Europe, mais aujourd’hui Marseille méritait de gagner. Puis j’ai dit que nous devions nous demander à nous-mêmes de toujours produire ce type de performance. Il y avait tout aujourd’hui : le jeu, le caractère, la technique, la défense… Tout ce dont a besoin une équipe forte qui veut l’emporter contre une équipe qui a tout gagné en 2025. » …

CG pour SOFOOT.com