 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roberto De Zerbi a pleuré après la défaite de l'OM contre le PSG
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 00:03

Roberto De Zerbi a pleuré après la défaite de l'OM contre le PSG

Roberto De Zerbi a pleuré après la défaite de l'OM contre le PSG

Aux larmes olympiens. Après la cruelle défaite de l’OM contre le PSG au Trophée des champions, Roberto De Zerbi a fait comprendre que le match et le scénario lui avaient fait très mal.

Comme Facundo Medina, effondré après avoir perdu aux tirs au but, le coach italien aurait versé quelques larmes. « Je n’ai jamais pleuré après avoir perdu et aujourd’hui, j’ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire , a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Équipe . On s’est préparés d’une manière particulière face à la meilleure équipe d’Europe, mais aujourd’hui Marseille méritait de gagner. Puis j’ai dit que nous devions nous demander à nous-mêmes de toujours produire ce type de performance. Il y avait tout aujourd’hui : le jeu, le caractère, la technique, la défense… Tout ce dont a besoin une équipe forte qui veut l’emporter contre une équipe qui a tout gagné en 2025. »

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mbappé est attendu pour la finale Real Madrid-Barça
    Mbappé est attendu pour la finale Real Madrid-Barça
    information fournie par So Foot 09.01.2026 00:26 

    Un voyage express en Arabie saoudite ? Cela ne dérange pas Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid devrait bien faire partie du groupe pour la finale de la Supercoupe d’Espagne contre Barcelone, ce week-end. Après la victoire de son équipe contre l’Atlético de ... Lire la suite

  • Guendouzi s'engage officiellement au Fernerbahçe
    Guendouzi s'engage officiellement au Fernerbahçe
    information fournie par So Foot 09.01.2026 00:13 

    Le voyage continue pour Mattéo. Comme attendu, Matteo Guendouzi a officiellement signé son contrat ce jeudi avec le Fenerbahçe . Après deux ans et demi en Italie, l’international français de 26 ans a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club stambouliote ... Lire la suite

  • Jonathan Clauss prolonge à Nice
    Jonathan Clauss prolonge à Nice
    information fournie par So Foot 08.01.2026 23:56 

    Tout va très vite dans le football. Jonathan Clauss, dont le contrat devait s’arrêter cet été, a pris tout le monde de court ce jeudi en prolongeant officiellement avec l’OGC Nice jusqu’en 2028 selon un communiqué publié par le club. Un choix étonnant quand on ... Lire la suite

  • L'AC Milan arrache miraculeusement le nul face au Genoa
    L'AC Milan arrache miraculeusement le nul face au Genoa
    information fournie par So Foot 08.01.2026 23:17 

    AC Milan 1-1 Genoa Buts : Leão (90ᵉ+2) pour les Rossoneri // Colombo (28ᵉ) pour les Grifone. La chatte à l’AC.… TM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank