Jonathan Clauss prolonge à Nice

Tout va très vite dans le football.

Jonathan Clauss, dont le contrat devait s’arrêter cet été, a pris tout le monde de court ce jeudi en prolongeant officiellement avec l’OGC Nice jusqu’en 2028 selon un communiqué publié par le club. Un choix étonnant quand on connaît la situation du Gym, loin d’être reluisante avec une dernière place en Ligue Europa, des agressions physiques des supporters, une inquiétante 14ᵉ place en Ligue 1 et un changement d’entraîneur. Mais ce qui surprend le plus, c’est qu’à plusieurs reprises ces dernières semaines, le latéral semblait plus proche de quitter le navire des Aiglons que d’allonger son bail.…

TM pour SOFOOT.com